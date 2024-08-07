В Клин по программе «Здравоохранение Подмосковья» поставили аппарат МРТ

Аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ), поставленный в Клин в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья 2023–2027гг», будет работать в Клинской городской больнице. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Аппарат привезли в Клин и установили в специально отведенном для него, экранированном помещении больницы. Порядка двух недель уйдет на монтаж аппарата, затем представители компании-производителя проведут обучение персонала для работы на нем.

«Это первый аппарат МРТ, который мы получаем для Клинской больницы. Раньше своего аппарата МРТ у нас не было», — сказала главный врач Клинской больницы Ольга Стебловская.

В Клинской больнице для нового прибора выделено сразу 3 больших помещения. В одном будет стоять сам томограф, в пультовой комнате будут находиться оператор и лаборант, в техническом помещении разместят электронику.

Мощность Клинского МРТ 1,5 тесла. За одну смену, которая обычно длится 12 часов, планируется проводить до 25 исследований. В целом оборудование может работать в круглосуточном режиме.

Как известно, МРТ дает возможность смотреть все органы и ткани человеческого организма, особенно мягкие ткани головного мозга, суставов, позвоночника. Преимущество МРТ в том, что нет рентгеновского излучения, то есть метод считается безопасным для пациента. Клинские медики с нетерпением ждут запуска новой техники, так как это поднимет уровень диагностики и контроля за ходом лечения на новый уровень.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.