В Казани выявили 6 случаев подозрения на ботулизм

112: 6 случаев подозрения на ботулизм зарегистрировали в Татарстане

6 случаев подозрения на ботулизм выявили в Казани, сообщает «112» .

Установлено, что все заболевшие заказывали еду в сервисе «Кухня на районе». Они употребляли в пищу салат лобио.

Роспотребнадзор Татарстана проводит проверку.

Ранее с признаками ботулизма госпитализировали четырех человек в Нижнем Новгороде. Предполагается, что пострадавшие отравились готовой едой.