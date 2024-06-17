В Казани выявили 6 случаев подозрения на ботулизм
112: 6 случаев подозрения на ботулизм зарегистрировали в Татарстане
Фото - © Медиасток.рф
6 случаев подозрения на ботулизм выявили в Казани, сообщает «112».
Установлено, что все заболевшие заказывали еду в сервисе «Кухня на районе». Они употребляли в пищу салат лобио.
Роспотребнадзор Татарстана проводит проверку.
Ранее с признаками ботулизма госпитализировали четырех человек в Нижнем Новгороде. Предполагается, что пострадавшие отравились готовой едой.