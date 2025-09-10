В Каширскую больницу пришел новый врач-педиатр

Она окончила медицинский ВУЗ в Крыму и решила вернуться в родной город, чтобы помогать местным детям и их семьям.

Кристина Сергеевна обладает современными знаниями и навыками, которые позволит ей оказывать квалифицированную медицинскую помощь самым маленьким пациентам. Приход нового специалиста — важное событие для Каширской больницы и всего округа, ведь качественная педиатрическая помощь — залог здоровья будущих поколений.

Жители Каширы могут обратиться к Кристине Сергеевне за консультацией и лечением детей в стенах городской больницы.

Обновление кадрового состава, в том числе снижение среднего возраста, является частью стратегического плана развития здравоохранения в регионе, направленного на повышение качества обслуживания населения, внедрение современных методов диагностики и лечения, а также создание комфортных условий для работы медицинских сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.