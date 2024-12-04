В Каширскую больницу поступило новое оборудование

В хирургическом корпусе Каширской больницы установили два новых наркозно-дыхательных аппарата, обеспечивающих высокую точность подачи анестезии и непрерывный контроль за состоянием пациента, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Эти системы используют современные технологии, которые позволяют врачам быстро реагировать на изменения во время операции.

«Поступление нового оборудования — это не просто обновление технической базы, а шаг к повышению безопасности и качества лечения наших пациентов. Современные аппараты обеспечивают комфорт как для пациентов, так и для врачей, минимизируя риски в ходе анестезии», — отметил главный врач Каширской больницы Юрий Володин.

Новое оборудование уже задействовано в работе хирургического отделения. Оно особенно эффективно при длительных и сложных вмешательствах, где важна каждая деталь. Медицинские специалисты прошли обучение, чтобы использовать новые системы в полной мере.

Отметим, что новое оборудование закуплено в рамках программы губернатора Московской области «Здравоохранение Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.