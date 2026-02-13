В Кашире работает обновленное гинекологическое отделение

В гинекологическом отделении Каширской больницы завершился очередной этап модернизации. Благодаря выполненному ремонту и современному оборудованию жительницы округа теперь могут получить медицинскую помощь, не покидая своего муниципалитета, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В отделении полностью обновили интерьеры, заменили окна, двери, инженерные сети, отремонтировали кровлю. Теперь стены окрашены в спокойные тона, уложена новая плитка. Все палаты — пять пятиместных и три одноместных — оснащены функциональными кроватями с электроприводом и системами вызова медперсонала.

«Приятно удивлена, в каком современном и комфортном отделении я оказалась. После ремонта здесь очень светло, чисто и уютно. Новые кровати — удобны. А врачи и медсестры — профессионалы с большим сердцем», — рассказала каширянка Валерия.

Ключевым изменением стало обновление операционного блока: установлен новый потолочный светильник и лапароскопическая стойка — мобильный операционный комплекс.

«Это принципиально иной уровень хирургии, — объяснил заведующий отделением Олег Алексеевич Малинов. — Мы можем выполнять сложные вмешательства — от восстановления проходимости маточных труб до удаления новообразований — с максимальной безопасностью и комфортом для женщины. Пациентка быстрее возвращается к активной жизни, что и является нашей главной целью».

Также отделение получило современное диагностическое оборудование, позволяющее быстро и точно выявлять заболевания, в том числе онкологические, и сразу планировать лечение.

«Мы стремимся к тому, чтобы качество медицинских услуг росло в Кашире. Это обеспечивается многими факторами — привлечением новых врачей, получением нового оборудования, ремонтом подразделений больницы. Мы делаем все, чтобы обеспечить нашим жителям качественное здравоохранение», — подчеркнул глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Роман Пичугин.

Ежегодно через гинекологическое отделение Каширской больницы проходит более 1000 пациенток.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.