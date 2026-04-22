В Кашире по народной программе закрывают кадровый вопрос в медицине

С начала года в Каширской больнице произошло событие, которое местные жители ждали давно: штат медучреждения пополнили сразу семь врачей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Двое пришли в поликлиническое звено, еще пять узких специалистов — в стационар. Это не просто цифры отчета, а реальное воплощение народной программы «Единой России», где доступная и качественная медицина стоит в числе главных приоритетов.

Детскую поликлинику теперь возглавляет опытный педиатр Татьяна Разумовская. К терапевтической команде присоединилась Валерия Дроздова — за плечами молодого специалиста шесть лет работы в системе ФМБА и медучреждениях Подмосковья.

Но главное усиление ждало стационар. Здесь к своим обязанностям приступили: хирург, анестезиолог, оториноларинголог и еще два узких специалиста.

Хирургическое и профильные направления получили серьезный кадровый ресурс. Теперь пациентам не придется выезжать за пределы округа, чтобы получить помощь сложных специалистов.

Привлечение врачей — только половина дела. Вторая, не менее важная — закрепить их в округе. В Кашире для этого работает комплекс мер поддержки, многие из которых закреплены в народной программе «Единой России»: компенсация аренды жилья, программа «Социальная ипотека», программа «Приведи друга» (доплаты за рекомендацию коллег).

Эти инструменты уже доказали свою эффективность в Подмосковье и помогают превращать временных специалистов в постоянных жителей округа.

«Наша задача — не только привлечь профессионалов, но и создать условия для их закрепления в округе, поскольку от этого напрямую зависит устойчивость системы здравоохранения и качество медицинской помощи жителям. Народная программа „Единой России“ уделяет особое внимание развитию первичного звена и поддержке медиков на местах. Кашира следует этим принципам: каждый новый врач — это реальные шаги к доступной и качественной медицине для наших земляков», — сказал секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Роман Пичугин.

В Каширской больнице планово продолжают закрывать вакансии. Следующими в очереди — невролог и кардиолог. Местное отделение партии держит вопрос на контроле: народная программа не терпит отчетов ради отчетов. Здесь важен результат — врачи, которые лечат, и пациенты, которым не нужно ехать за сотню километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.