В Калининградской области участились случаи заболевания ОРВИ и гриппом
Фото - © Freepik.com
В Калининградской области за последнюю неделю наблюдается увеличение случаев гриппа и ОРВИ на 12,5%, сообщает «Бриф24».
Более 4,1 тысячи человек обратились за медицинской помощью, а количество госпитализаций выросло на 13,1%. В регионе преобладают вирусы, не относящиеся к гриппу, такие как бокавирусы, риновирусы и сезонный коронавирус, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.
За прошлую неделю уровень заболеваемости составил 40,96 на 100 тысяч жителей.
С начала текущего эпидемического сезона с 46-й недели 2024 года зарегистрировано 286 лабораторно подтвержденных случаев гриппа (141 взрослый и 145 детей), из которых только 4 человека были вакцинированы.
В общей сложности за неделю был подтвержден 91 случай заболевания гриппом, включая 39 взрослых и 52 ребенка.
Доля вирусов гриппа постепенно увеличивается, с преобладанием штамма AH1N1(09).