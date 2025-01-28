В Калининградской области участились случаи заболевания ОРВИ и гриппом

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Калининградской области выросла на 12,5%

В Калининградской области за последнюю неделю наблюдается увеличение случаев гриппа и ОРВИ на 12,5%, сообщает «Бриф24» .

Более 4,1 тысячи человек обратились за медицинской помощью, а количество госпитализаций выросло на 13,1%. В регионе преобладают вирусы, не относящиеся к гриппу, такие как бокавирусы, риновирусы и сезонный коронавирус, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

За прошлую неделю уровень заболеваемости составил 40,96 на 100 тысяч жителей.

С начала текущего эпидемического сезона с 46-й недели 2024 года зарегистрировано 286 лабораторно подтвержденных случаев гриппа (141 взрослый и 145 детей), из которых только 4 человека были вакцинированы.

В общей сложности за неделю был подтвержден 91 случай заболевания гриппом, включая 39 взрослых и 52 ребенка.

Доля вирусов гриппа постепенно увеличивается, с преобладанием штамма AH1N1(09).