В кабинеты лор-врача Балашихинской больницы поступило новое диагностическое оборудование

«Барабанная перепонка, помимо звукопроводящей, выполняет защитную функцию, препятствуя попаданию в среднее ухо воды и инородных тел. Ее повреждение опасно развитием инфекционного осложнения. С тимпанометром я могу быстро оценить состояние барабанной перепонки, ее подвижность, определить наличие жидкости в полости среднего уха», — пояснила врач-отоларинголог поликлиники № 6 Альбина Чалая.

Исследование начинается с введения в наружный слуховой проход пациента зонда. С помощью звуковых колебаний зонд создает давление в ушной раковине. Несколько секунд — и результаты отображаются на экране в виде графика, который помогает врачу определить тактику лечения. Балашихинская больница получила новое оборудование в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.