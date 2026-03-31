В ЯНАО растет заболеваемость ОРВИ

На Ямале за неделю ОРВИ заболели более 5,5 тыс человек

За неделю с 23 по 29 марта в Ямало-Ненецком автономном округе зарегистрировали 5502 случая ОРВИ, 86 человек госпитализировали. Об этом сообщает «Север-Пресс» .

По данным управления Роспотребнадзора по ЯНАО, среди заболевших — 3753 ребенка. В стационары направили 86 пациентов, из них 76 — дети.

Грипп подтвердился у 16 человек, включая 14 детей. Восемь заболевших не были привиты от вируса.

Неделей ранее, по данным ведомства, ОРВИ выявили у 5010 жителей округа, госпитализированы были 80 человек. Таким образом, число заболевших продолжает расти.

Специалисты рекомендуют при первых признаках инфекции обращаться к врачу, особенно при высокой температуре, сильной головной боли, болях в мышцах и суставах, выраженной слабости и сухом кашле.

