В Ямало-Ненецком округе увеличилось число заболевших гриппом

В ЯНАО первые подтвержденные случаи гриппа начали регистрироваться с 3 ноября. По информации, предоставленной окружным управлением Роспотребнадзора, за прошедший месяц было зарегистрировано 234 случая заболеваний среди ямальцев, сообщает «Север-Пресс» .

«Регистрация гриппа в округе началась с 45-й недели (с 3 по 9 ноября — ред.). За прошедший месяц зарегистрировано 234 случая гриппа H3N2 среди жителей: на 45-й неделе — один случай, на 46-й — 16, на 47-й — 61, на 48-й — 156», — уточнили в ведомстве.

Основная доля заболевших приходится на крупные города Ямало-Ненецкого автономного округа, среди которых Лабытнанги, Новый Уренгой, Салехард, Ноябрьск и Муравленко. Отдельные, немногочисленные случаи, зафиксированы в Надымском и Пуровском районах.

Власти Ямала заранее приняли меры для защиты населения от гриппа. Жители активно проходили вакцинацию, благодаря чему регион вошел в пятерку лидеров по уровню охвата прививками.

