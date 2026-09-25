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В Ялте проходит XI Международная медицинская выставка

Здравоохранение

В Ялте проходит выставка «Здравоохранение. Крым 2026». Она объединила медиков, ученых, представителей власти и поставщиков оборудования, сообщает Крымское информационное агентство.

На выставке представлены современная диагностическая, лабораторная и лечебная техника, медицинские изделия и расходные материалы. Об этом уточнили в Минздраве Республики Крым.

Для медицинских специалистов организовали деловую и научно-практическую программу. В первый день прошли конференции «Инновации в рентгенологии», «Современная эндокринология. Актуально обо всем» и «Актуальные вопросы медицинской реабилитации».

Участники также обсудили маркетинг в медицине и развитие акушерско-гинекологической помощи. Выставка дает специалистам возможность познакомиться с технологиями, обменяться опытом и обсудить развитие медицинской помощи в регионе.

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