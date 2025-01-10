В Истринскую клиническую больницу поступило новое оборудование

Оборудование позволит специалистам отделения увеличить объём проводимых диагностических и лечебных процедур.

Две аналогичные машины в арсенале медицинского учреждения давно себя зарекомендовали. На одну обработку у персонала уходит порядка 35-40 минут. В рабочую смену машина может провести девять обработок, а это означает, что можно провести такое же количество исследований. Благодаря двум машинам в медучреждении ранее проводили 18 процедур, дополнительное оборудование увеличит количество исследований до 27 в день.

Моющая машина поступила в больницу благодаря спонсорской поддержке. Оборудование уже введено в эксплуатацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.