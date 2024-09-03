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В Истре продолжается вакцинация против гриппа

В городском округе Истра продолжается вакцинация взрослого и детского населения против гриппа. Важно уже сейчас сделать прививку, чтобы иммунитет успел сформироваться к началу сезонной заболеваемости, сообщила пресс-служба администрации городского окрга.

По всему Подмосковью работают мобильные пункты вакцинации в самых посещаемых местах — у станций, автовокзалов и торговых центров.

Перед прививкой осмотр проведет медработник и при отсутствии противопоказаний направит на процедуру.

Найти ближайший пункт вакцинации и график его работы в сентябре можно на сайте.

С собой необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС.

Сделать прививку жители округа также могут во всех поликлиниках, тоже после осмотра терапевта и педиатра.

Вакцина комбинированная, а это означает, что она направлена на борьбу с большинством штаммов гриппа.

Записаться на прием к врачу можно через портал Госуслуг, по телефону 122.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.