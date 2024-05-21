В Истре на улице Урицкого открылась поликлиника после капремонта

В городском округе Истра завершился капитальный ремонт взрослой поликлиники на ул. Урицкого. Медицинскую помощь здесь получают более 23 тыс. человек. Работы выполнены в соответствии с современным стандартом Московской области «Наша поликлиника», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Благодаря проведенному ремонту, поликлиника полностью преобразилась. Но главное — изменились внутренние процессы. Появились комфортные зоны ожидания приема врача, удобная навигация. Кроме того, для удобства пациентов все тяжелое диагностическое оборудование — флюорограф, маммограф и рентген-аппарат — переведено на 1-й этаж», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

На время ремонта поликлиники прием пациентов проводился в приспособленном помещении бывшего травматологического отделения. Теперь же врачи возобновили работу по прежнему адресу. За счет выполненной перепланировки помещений, удалось выделить в отдельный блок отделение неотложной помощи, чтобы исключить смешение потоков пациентов. Также в поликлинике организовано проведение телемедицинских консультаций, работает кабинет выписки электронных рецептов на льготные лекарства.

«Для пациентов в первую очередь изменились условия: появились светлые холлы, оборудованные новой мягкой мебелью. На каждом этаже есть зоны комфортного пребывания, санузлы, в том числе для маломобильного населения. Но главное — это, конечно, врачи-специалисты. В обновленной поликлинике работает 43 доктора — кардиолог, эндокринолог, невролог, онколог, оториноларинголог, уролог, офтальмолог, дерматовенеролог и другие специалисты, а также средний медицинский персонал», — добавила главный врач Истринской клинической больницы Наталья Шокова.

Поликлиника работает по адресу: г. Истра, ул. Урицкого, д 83. Записаться к врачу можно по тел. 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации или чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.