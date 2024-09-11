В Индии 15 человек стали жертвами неизвестной лихорадки

В индийском западном штате Гуджарат 15 человек скончались в результате вспышки неизвестной лихорадки, среди погибших есть дети, сообщает РБК .

Как пишет местное издание Hindustan Times, 10 человек скончались с 3 по 7 сентября. Затем медики зафиксировали еще 5 жертв неизвестного вируса.

Из материала следует, что тела 11 погибших были направлены в институт вирусологии для определения точной причины смерти. при этом уже проведенные тесты показали, что гибель людей не связана с вирусом гриппа H1N1, свиным гриппом, конго-крымской геморрагической лихорадкой, малярией и лихорадкой денге.

Как передает телеканал NDTV, среди погибших есть дети. Основными симптомами вируса являются лихорадка, кашель и проблемы с дыханием.

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