Заслуженный врач РФ Шарапова: вирус Усуту может поражать и животных, и людей

В России все чаще стал встречаться африканский вирус Усуту, хотя ранее его считали экзотической тропической инфекцией. Заслуженный врач РФ и главврач Клинической больницы им. Виноградова Ольга Шарапова поделилась с «МИР 24» подробностями об этом заболевании.

«Африканский вирус Усуту (Udus virus - ред.) — это значительно менее известный вирус, чем, например, вирус Зика или лихорадка Западного Нила, однако его значение не стоит недооценивать. Он был впервые идентифицирован в Южной Африке в 1959 году и в основном передается через укусы комаров, особенно из рода Culex», — сказала профессор.

По словам Шараповой, эта инфекция может поражать как людей, так и животных, но в первую очередь птиц.

У человека вирус Усуту проявляется лихорадкой, головной болью, мышечной болью и сыпью, а в некоторых случаях наблюдается конъюнктивит. Среди уязвимых групп населения — пожилые люди и пациенты с ослабленной иммунной системой.

Однако, несмотря на легкую симптоматику, при развитии вирус может вызвать менингит и даже энцефалит.