В Химках стартовала вакцинация от гриппа

рачи Химкинской клинической больницы призывают жителей города позаботиться о своем здоровье и пройти вакцинацию против гриппа. Прививки доступны как для детей, так и для взрослых, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Химках используют две отечественные вакцины: «Совигрипп», которая защищает от трех штаммов вируса, и четырехвалентная «Ультрикс квадри». При этом «Ультрикс квадри» подходит для детей с шестимесячного возраста.

Эпидемиолог Химкинской клинической больницы Рафик Айвазян пояснил, что прививка — это надежный способ укрепить иммунитет и снизить риски серьезных осложнений, особенно у пожилых людей и детей.

«Иммунитет после вакцинации формируется в течение двух недель, что позволяет организму эффективно противостоять вирусу к началу пика заболеваемости, который обычно приходится на начало зимы», — отметил Рафик Айвазян.

Прививки от гриппа не гарантируют защиту на 100%. Но это не значит, что прививаться не надо: у вакцинированных людей вероятность заболеть как минимум в два раза ниже. Пренебрегать риском не стоит, так как грипп иногда вызывает тяжелые осложнения. Прививка значительно облегчает течение болезни и снижает вероятность развития осложнений.

«Вакцинация от гриппа — важный шаг в заботе о здоровье каждого жителя Химок. Она помогает защитить особенно уязвимые группы населения — детей и пожилых людей, снижая нагрузку на медицинскую систему в сезон обострения заболеваний. Призываю всех не откладывать и пройти вакцинацию, чтобы сохранить здоровье своей семьи и близких», — сказала депутат, председатель Совета медицинских сестёр Химкинской клинической больницы Надежда Смирнова.

Перед прививкой каждый пациент проходит обязательный осмотр у терапевта или педиатра. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Узнать подробности и записаться на прививку можно по единому номеру 122, через портал «Госуслуги» или в регистратуре поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.