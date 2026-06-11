В Химках сотрудники «МГМ Логистик» прошли диспансеризацию

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Выездная диспансеризация для сотрудников компании «МГМ Логистик» прошла 10 июня в поликлинике на улице Пожарского в Химках. К обследованию присоединился лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев. Мероприятие организовали в рамках программы профилактики заболеваний, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники компании прошли комплексное медицинское обследование. В программу вошли измерение артериального и внутриглазного давления, электрокардиограмма, спирометрия, антропометрия, а также общий и биохимический анализы крови. Врачи оценили сердечно-сосудистые риски и при необходимости дали рекомендации по дополнительному обследованию.

Диспансеризацию провели в рамках программы профилактики и раннего выявления заболеваний. Такой формат позволяет работникам пройти осмотр без отрыва от трудовой деятельности и своевременно получить консультации специалистов.

«Регулярные профилактические осмотры помогают выявлять заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно», — отметил лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук.

Он добавил, что корпоративная диспансеризация становится удобным форматом заботы о здоровье сотрудников для многих предприятий округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.