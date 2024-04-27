В Химках провели круглый стол по оказанию первой помощи

В многофункциональном комплексе «Восход» в Химках провели круглый стол по оказанию помощи и охране труда. Участники ознакомились с теоретическими аспектами и отработали полученные знания на манекенах-симуляторах, сообщается на сайте администрации городского округа.

Мероприятие приурочили ко Дню охраны труда. В нем приняли участие председатель Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское общество первой помощи», преподаватель первой помощи Павел Ильин, автор учебно-методического комплекса Минздрава по первой помощи Любовь Кичанова.

«Вместе с участниками мы научились проводить сердечно-легочную реанимацию в упрощенном виде — надавливали на грудную клетку, переводили пострадавшего в устойчивое боковое положение и оказывали помощь, в случае если инородные тела попали в верхние дыхательные пути», — отметил Ильин.

В актовом зале разместили пять точек с манекенами-симуляторами, где каждый желающий смог отработать навыки сердечно-легочной реанимации. Всего за время мероприятия спикеры смоделировали три ситуации, где было необходимо оказать первую помощь.

«Теория — это хорошо, но никогда не знаешь какая ситуация может произойти завтра. Нужно всегда уделять внимание практике», — дополнила лидер движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

В завершение мероприятия каждый участник получил именной сертификат об участии в круглом столе первой помощи в электронном виде и комплект тематических плакатов с инструкциями министерства здравоохранения.

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