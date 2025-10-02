В Химках открыли роддом после капитального ремонта

Родильный дом «Химкинской клинической больницы» открыл свои двери после капитального ремонта. Губернатор Московской области приехал осмотреть обновленные палаты, отделения, пообщаться с медперсоналом. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Каждый год в Подмосковье рождается более 70 тысяч малышей. Наша задача — продолжать развивать систему родовспоможения, создавать максимально комфортные условия для будущих мам. Спасибо всем врачам и медсестрам за ваш нелегкий, но такой важный труд! Вы встречаете самое главное — жизнь», — отметил губернатор.

В здании обустроили индивидуальные палаты для совместного пребывания мамы и ребенка, три раздельных приемных отделения — для беременных, рожениц и гинекологических пациенток. В роддоме появилось отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, а также изолированный бокс для беременных с инфекционными заболеваниями.

«Это долгожданное событие для нашего городского округа! Благодарим Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева за поддержку. Поздравляем коллектив Химкинской клинической больницы — главного врача Владислава Мирзонова, заведующего роддомом Согомона Казарьяна, врачей, акушерок, анестезиологов и других специалистов. Пусть в обновленном роддоме всегда царят счастье и любовь!» — сказала глава города Елена Землякова.

Обновленное медучреждение уже начало свою работу. В день открытия врачи успели принять двое родов, на свет появились два мальчика.

«В рамках программы губернатора по перезагрузке стационаров роддом почти полностью перестроен и соответствует требованиям времени. Мы сохранили коечный фонд, но при этом существенно изменили условия пребывания. Также у нас есть палата семейных родов, где есть возможность находиться с мужем. Новое оборудование, безусловно, помогает оказывать высококвалифицированную помощь, но, конечно, нашей визитной карточкой всегда были „золотые руки“ наших сотрудников», — рассказал главврач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Химкинский роддом — одно из старейших учреждений здравоохранения округа. За пол века работы, в его станах на свет появилось более 100 тысяч детей. Обновленная инфраструктура учреждения существенно повысит качество медицинской помощи для женщин и новорожденных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.