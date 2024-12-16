В Химках открыли первую в регионе ядерную аптеку полного цикла

Институт ядерной медицины в Химках запустил первую в московском регионе ядерную аптеку. На базе нового циклотронного радиохимического комплекса будет осуществляться весь технологический цикл производства препаратов для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Это позволит расширить диапазон используемых радиоактивных препаратов и исключить их закупку у других поставщиков, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Запуск нового радиохимического комплекса в нашем институте и первой ядерной аптеки в регионе — ответ на постоянно растущие потребности в радиофармацевтических лекарственных препаратах. Это повысит уровень диагностики и лечения онкозаболеваний, обеспечит доступ к качественному и современному лечению большему количеству пациентов», — рассказал президент АО «Медицина», академик РАН Григорий Ройтберг.

В начале декабря в институте был установлен циклотрон 2-го поколения, осуществляющий все ключевые этапы производства. Произведенные препараты будут применяться для исследований всех органов и систем при онкологических заболеваниях. В планах — создание образовательных программ по производству радиофармацевтического препарата, а также проведение клинических исследований на базе института.

Выход циклотрона на проектные мощности планируется к лету 2025 года. В настоящий момент идет подготовка к лицензированию Минпромторгом РФ. Наличие собственного производства позволит полностью покрыть потребность в лекарственных препаратах.

Лечение в ИЯМ доступно по программе государственных гарантий: по направлению от онколога пациенты могут получить первичную консультацию врача нужной специализации, пройти обследования для постановки диагноза и дальнейшего лечения. В институте работают отделения радионуклидной и лучевой диагностики, радионуклидной терапии, радиотерапии и брахитерапии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.