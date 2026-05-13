В Химках наградили медсестер к профессиональному празднику

Торжественное мероприятие в честь международного дня медицинской сестры прошло 12 мая в Химках. Лучшим представительницам профессии вручили благодарственные письма за преданность делу и ежедневный труд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химкинской клинической больнице сегодня работают более 900 медсестер. Они сопровождают пациентов в самые сложные периоды лечения, помогают врачам и поддерживают больных круглосуточно.

«Мы чествуем тех, кто ежедневно стоит на страже жизни и здоровья. Медицинские сестры и братья — это надежный тыл врача и главная опора для пациента в самые трудные минуты. Спасибо вам за преданность делу, за стойкость в ночных дежурствах и за то добро, которое вы ежедневно дарите миру», — поздравил депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия», главврач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Председатель совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что медсестры остаются опорой системы здравоохранения и ежедневно выполняют сложную и ответственную работу.

«Ночные дежурства, чуткость к состоянию пациентов — все это ежедневно воплощают в жизнь медицинские сестры, оставаясь опорой системы здравоохранения. Ваша работа — это подвиг, который совершается не ради славы, а ради спасения жизней», — подчеркнул он.

Председатель совета медсестер Химок, депутат Надежда Смирнова добавила, что в профессии остаются только сильные духом и чуткие люди, которые берут на себя ответственность за каждое дежурство и каждую процедуру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.