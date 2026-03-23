В Ханты-Мансийске подтвердили два случая кори

В Ханты-Мансийске зафиксировали пять случаев кори, два из них подтверждены лабораторно. Ситуация находится на контроле, сообщает muksun.fm .

О вспышке сообщили в мэрии города. Начальник отдела управления Роспотребнадзора по Югре в Ханты-Мансийске и районе Сергей Тарада уточнил, что официально подтверждены два случая, еще трое заболевших имеют симптомы, характерные для кори.

«На сегодняшний день у нас документально подтверждено лабораторно два случая кори. По подозрению в кори находится еще три человека, с симптомами, свойственными данному заболеванию. Итого мы говорим о пяти случаях заболевания корью», — отметил он.

Корь передается воздушно-капельным путем и почти в 100% случаев поражает непривитых при контакте с больным. Возможные осложнения — пневмония, менингит, энцефалит, потеря слуха и зрения. После первой дозы вакцины иммунитет формируется у 95% привитых, после второй — у 99%.

По данным исследований за 1996–2010 годы, в округе 65,4% заболевших составляли взрослые. В Ханты-Мансийске за тот период корью переболели 108 взрослых и 10 детей. За последние пять лет случаев среди детей не регистрировали.

В группе риска остаются непривитые взрослые, люди с зависимостями и мигранты. Медики подчеркивают: единственный надежный способ защиты — вакцинация и проверка уровня антител.

