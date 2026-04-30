В Гвардейске построят женскую консультацию за 93 млн рублей

В Гвардейске при районной больнице установят модульную женскую консультацию стоимостью 93 млн рублей. Аукцион разместили 29 апреля, сообщает АБН24 .

Модульную женскую консультацию построят на территории Гвардейской районной больницы. Начальная цена контракта составляет 93 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимают до 4 мая.

Здание будет быстровозводимым, сборно-разборным, в форме буквы «Е». Общая площадь помещений составит 433 квадратных метра.

Внутри оборудуют четыре врачебных участка для акушеров-гинекологов, дневной стационар, кабинеты функциональной диагностики, процедурный кабинет и кабинет УЗИ. В Гвардейском районе проживают 14,5 тыс. женщин.

Министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев заявил, что объект возведут в кратчайшие сроки.

«Без долгой стройки», — подчеркнул он.

Срок поставки и монтажа — 150 дней с даты заключения контракта. Цена договора будет фиксированной, авансирование не предусмотрено.

