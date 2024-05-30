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В госпитале Подмосковья прошел семинар на тему «Гипотиреоз. Тактика ведения»

В Подмосковном госпитале ветеранов войн прошел семинар на тему «Гипотиреоз. Тактика ведения». Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Гипотиреоз — это синдром, специфическое состояние организма, связанное с реакцией на низкий уровень концентрации гормонов щитовидной железы. При компенсации необходимого уровня гормонов эти симптомы обычно исчезают.

Он может быть связан с функциональной недостаточностью гормонов щитовидной железы или с патологическими процессами, влияющими на гормональный обмен.

Заведующий отделением Московского областного госпиталя для ветеранов войн, врач высшей категории Тимур Жалсараев рассказал, что наиболее часто встречающиеся симптомы гипотиреоза — это выраженная утомляемость, сонливость, сухость кожных покровов, выпадение волос, замедленная речь, отечность лица, пальцев рук и ног, запоры, снижение памяти, зябкость, охриплость голоса, подавленное настроение.

По вопросам госпитализации обращаться по телефону в отдел госпитализации по телефону: +7 (499) 670-93-32 Номер контакт-центра: +7 (499) 670-92-92 доб. 178. Московский областной госпиталь для ветеранов войн находится по адресу: 141551, Московская область, Солнечногорск, п. Жилино, Стр. Г/1.Наши соцсети https://t.me/mogvv, https://vk.com/mogvv.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны – ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология – все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», – сказал Воробьев.