В Госдуме призвали сделать вред энергетиков заметнее

На банках с энергетиками могут увеличить предупреждающие надписи

На банках с энергетиками и другими тонизирующими продуктами могут законодательным актом предписать увеличить предупреждающие надписи, пишет RT.

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой сделать пометки о вреде энергетиков в размере не менее 20—30% от площади упаковки.

В письме в Минздрав России депутат указал данные медицинских исследований о том, что составляющие энергетики вещества вызывают ожирение, диабет, болезни сердца, почек и печени.

Энергетики могут сравниться по нанесенному вреду здоровья с алкоголем и табаком и поэтому на них должны быть надписи, как «на сигаретных пачках и алкогольной продукции», — указано в публикации.