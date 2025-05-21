В городской библиотеке Ивантеевки прошла встреча с эндокринологом

В городской библиотеке Ивантеевки прошла встреча с членами клуба Активное долголетие, членами семей участников СВО, представителями Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации округа Пушкинский, председателями советов МКД, представителями Общества инвалидов, сообщили в пресс-службе округа.

Вела встречу депутат окружного Совета и руководитель фракции «Единая Россия» горокруга Пушкинский Анна Дунаева. Спикером мероприятия выступил заведующий эндокринологическим отделением Пушкинской клинической больницы им. профессора Розанова Мариф Гаджиев. Он поделился ценными знаниями о различных заболеваниях, связанных с гормональным дисбалансом, привел примеры из практики, а также дал практические рекомендации по поддержанию здорового образа жизни.

«Пациент может узнать о том, что болен сахарным диабетом, совершенно неожиданно. Например, придя на приём к дерматологу с жалобами на кожный зуд. Дерматолог назначает анализы, в том числе определение уровня глюкозы в крови. Тут-то и выясняется, что у человека — сахарный диабет. Такая же неожиданность может произойти и в кабинете офтальмолога. Пациент жалуется на проблемы со зрением. После анализов выясняется, что у пациента диабет уже с осложнениями на глаза. Чтобы таких неожиданностей не было, нужно регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры», — акцентировал внимание врач.

Участники встречи — более 30 человек — имели возможность задать вопросы и получить профессиональные советы от специалиста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.