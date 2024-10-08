В города РФ с населением до 100 тыс человек закупят тысячи единиц медоборудования

Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» (ФП МПЗЗ) планируют дополнить. Покупать медицинское оборудование будут в населенные пункты не только с 50-ю тыс. жителей, как было до этого, но и со 100 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на текст письма Минздрава РФ в адрес главы комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова.

Представители органа власти отмечали, что, согласно проекту, с 2021 по 2025 год планировалось закупить для сел и городов с населением до 50 тыс. человек 212 тыс. единиц медоборудования. Уже передано 170,9 тыс. устройств.

К концу 2024 года Минздрав планирует приобрести еще 5,8 тыс. единиц медоборудования для городов с населением до 100 тыс. Все эти устройства не просто переданы, но и уже используются в больницах для лечения пациентов.

Ранее более 70 человек проверили здоровье в госпитале подмосковного Щелкова. Двоих пациентов госпитализировали — у одного нашли кисту, а у второго большой объем остаточной мочи.