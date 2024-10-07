Более 70 человек проверили здоровье в больнице Щелкова в рамках дня здоровой почки

В Щелковской больнице во Фрязино прошел день здоровой почки. Прием вели два врача-уролога Владимир Орленко и Гига Гвазава. Было осмотрено более 70 человек, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В ходе осмотра двоих пациентов сразу госпитализировали: у одного обнаружили кисту размером 8×8см, у второго — большой объем остаточной мочи. Все посетители дня открытых дверей были проконсультированы, осмотрены на УЗИ, проинформированы о здоровом образе жизни, профилактики заболевания почек, хронической почечной недостаточности. Благодарим всех, кто пришел проверить свое здоровье.

«Такое мероприятие мы проводим впервые и видим отклик у жителей. Особенно удобно, что прийти можно в выходной день. Несколько пациентов отметили, что ранее в нашей поликлинике никогда не были, но увидели объявление и теперь знакомы с Щелковской больницей. Ждем всех на диспансеризацию и вакцинацию», — рассказал главный врач Щелковской больницы Николай Красиков.

На диспансеризацию можно записаться заранее через личный кабинет электронной регистратуры в «Госуслугах» или по телефону 122. Также можно пройти диспансеризацию в порядке живой очереди.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.