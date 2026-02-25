В г. о. Электросталь открылась после ремонта Всеволодовская амбулатория

В рамках ремонта в амбулатории заменили старые покрытия, двери, модернизировали системы электроснабжения, освещения и пожарной сигнализации, отремонтировали системы отопления и вентиляции. Также обновили фасад и внутренние помещения, обустроили удобные зоны ожидания приема врача, отремонтировали санузлы, с учетом доступности для маломобильных групп населения.

В настоящее время в амбулатории ведут прием терапевт и педиатр, организованы выезды узкопрофильных специалистов из поликлиники по графику. Здесь можно пройти первый этап диспансеризации, также проводятся телемедицинские консультации с врачами из поликлиники.

Всеволодовская амбулатория располагается по адресу: поселок Всеволодово, микрорайон Ногинск-5, дом 3б. Записаться на прием к специалисту можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.



«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.