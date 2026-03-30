В ФАПах Подмосковья провели почти 35 тыс телемедицинских консультаций

Почти 35 тыс. телемедицинских консультаций провели в фельдшерско-акушерских пунктах Московской области с начала 2026 года. Жители сельских территорий могут получить консультацию, в том числе узкопрофильных специалистов, не выезжая в поликлинику, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители отдаленных населенных пунктов Подмосковья могут обратиться за консультацией врача через телемедицину в своем фельдшерско-акушерском пункте. Такой формат позволяет получить помощь специалистов более высокого уровня без личного посещения медицинской организации.

«Внедрение телемедицинских технологий в работу фельдшерско-акушерских пунктов позволяет пациентам из удаленных территорий получать медицинскую помощь без необходимости личного посещения поликлиники. С начала этого года в ФАПах региона проведено почти 35 тыс. телемедицинских консультаций», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Телемедицина дает возможность фельдшеру оперативно получить экспертное мнение врачей и узкопрофильных специалистов. Пациенту при этом не нужно тратить время на дорогу — консультацию можно пройти рядом с домом.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ» https://max.ru/eregistratura_mo_bot, а также на региональном портале госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.