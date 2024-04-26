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В этом году в Истре будет отремонтировано три фельдшерско-акушерских пункта

В этом году в городском округе Истра будет отремонтировано три фельдшерско-акушерских пункта - Курсаковский, Лучинский и в пос. Серверный, передает пресс-служба администрации городского округа.

Будет полностью обновлен фасад зданий, входные группы. Будет проведена внутренняя отделка помещений, замена инженерных коммуникаций. Также в ФАПах появится новая мебель.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры. Ремонт сперва стартует в ФАПе с. Лучинское, затем в Курсаково и после в пос. Северный.

Важно, что на время работ местные жители будут получать медпомощь в ближайших учреждениях здравоохранения округа.

Завершить все ремонтные мероприятия планируется к началу августа этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.