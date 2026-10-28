В эндокринологическом центре Одинцова начала прием Владлена Пинкас

Врач-эндокринолог Владлена Пинкас с октября 2026 года принимает пациентов в межрайонном эндокринологическом центре Одинцовской областной больницы. Она работает в кабинете диабетической стопы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Владлена Пинкас помогает пациентам с эндокринными нарушениями, в том числе с осложнениями сахарного диабета. В кабинете диабетической стопы проводят раннюю диагностику поражений стоп, профилактику ампутаций и подбирают индивидуальный план ведения пациента. Приход нового врача расширяет возможности центра и позволяет сократить ожидание приема.

Владлена Аркадьевна окончила Российский университет медицины Минздрава России по специальности «Лечебное дело», затем прошла ординатуру в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова Минздрава России. Она заинтересовалась эндокринологией на третьем курсе после первых лекций по дисциплине и осознанно выбрала это направление.

Одинцовская областная больница стала первым местом работы врача после обучения. С первых дней она приступила к практике под руководством опытных наставников. Как молодой специалист Владлена Пинкас участвует в программе поддержки медицинских работников и получает предусмотренные выплаты.

«Я очень рада находиться в этом коллективе. Здесь сильная команда, современное оборудование и, что особенно важно, выстроенная система помощи пациентам. Для меня это отличная возможность расти как специалисту и приносить реальную пользу людям», — поделилась Владлена Пинкас.

Привлечение молодых мотивированных специалистов — один из приоритетов кадровой политики больницы. Работа в кабинете диабетической стопы особенно востребована: осложнения сахарного диабета требуют своевременного и системного подхода. Больница стремится сделать такую помощь доступной жителям округа.

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.