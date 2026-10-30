В Электростальской больнице обсудили медпомощь участникам СВО и их семьям

Участники СВО и члены их семей 28 октября встретились с врачами и представителями социальных служб в Электростальской больнице. Они обсудили лечение, реабилитацию и меры поддержки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Встреча в формате открытого диалога прошла в административном корпусе Электростальской больницы. В ней участвовали представители фонда «Защитники Отечества», министерства социального развития Московской области, Социального фонда России, бюро медико-социальной экспертизы, врачи и активисты общественных организаций.

Глава Электростали Филипп Ефанов приветствовал собравшихся и подчеркнул, что губернатор Андрей Воробьев уделяет особое внимание системной поддержке участников СВО и их семей.

«Приоритетная задача — всесторонняя социальная адаптация: от качественного лечения и восстановления здоровья до оперативного решения бытовых вопросов и оформления выплат», — подчеркнул Филипп Ефанов.

Главный врач больницы Елена Тихонова ответила на вопросы бойцов о лечении, реабилитации, протезировании и дальнейшем диспансерном наблюдении. На месте гости смогли пройти диспансеризацию в формате «одного окна» и проверить здоровье за один день.

Заведующая городской поликлиникой, исполняющая обязанности заместителя главного врача по поликлинической работе Оксана Коробкина пояснила, что диспансеризация помогает рано выявлять хронические неинфекционные заболевания — сердечно-сосудистые, онкологические, диабет — и факторы риска их развития. Обследование включает анкетирование, измерение роста, веса и давления, анализы крови на холестерин и глюкозу, электрокардиограмму и другие исследования.

Жители Электростали могут пройти диспансеризацию в будние дни в поликлиниках округа в часы их работы. Запись доступна в поликлинике, на региональном портале «Здоровье», по номеру 122, через чат-бот «Денис» в мессенджере МАКС или приложение «Добродел: Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.