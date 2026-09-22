В Электростали врачи вернули пациентке возможность ходить после инсульта

После инсульта у 76-летней пациентки были парализованы нижние конечности и нарушена двигательная функция руки. Женщина не могла самостоятельно вставать и передвигаться.

Первый курс реабилитации длился 21 день. В программу вошли лечебная гимнастика, массаж, физиотерапия, занятия на аппарате «Артромот» и миостимуляция. После лечения пациентка смогла вставать и начала ходить с ходунками.

Сейчас женщина проходит второй курс реабилитации. Благодаря регулярным занятиям и работе специалистов Электростальской больницы она уже передвигается самостоятельно.

С начала 2026 года восстановительное лечение в отделении реабилитации Электростальской больницы прошли 994 пациента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.