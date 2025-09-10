В Электростали проходит прививочная кампания против гриппа

Вакцинация от гриппа является эффективным способом защиты от вируса и его осложнений. Грипп может привести к серьезным последствиям, особенно у людей с ослабленной иммунной системой, детей, пожилых людей и беременных. Регулярная вакцинация поможет создать иммунитет к наиболее распространенным штаммам гриппа, что уменьшает риск заболевания и, если все же происходит инфекция, делает ее более легкой и предотвращает серьезные осложнения, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Жителям, которые прикреплены к Электростальской больнице, пройти вакцинацию от гриппа можно в поликлинике на ул. Пушкина, 3 (ознакомиться с графиком прививочного кабинета можно в регистратуре). Также прием ведется в поликлиниках на пр. Южный (с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00) и на ул. Карла Маркса, 7А (с понедельника по пятницу с 11:00 до 15:00). Прививочный кабинет в амбулаториях Степаново работает с 09:00 до 14:00, Всеволодово — с 08:00 до 13:00, также в будние дни.

Для населения, прикрепленного к Центральной медико-санитарной части № 21, вакцинация доступна в городской поликлинике ФГБУЗ ЦМСЧ № 21 ФМБА России — в рабочие дни учреждения с 11:00 до 13:00 и в заводской поликлинике АО «МСЗ» с 11:00 до 16:00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Перед вакцинацией необходимо пройти осмотр врача-терапевта, чтобы выявить возможные противопоказания к введению препарата. Противопоказаниями к вакцинации могут быть: тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные заболевания; обострение хронических заболеваний; беременность, грудное вскармливание. После того, как специалист убедится в отсутствии противопоказаний, он даст направление в кабинет вакцинации. Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг, инфоматы и по телефону 122.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.