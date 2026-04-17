В Электростали Подмосковья прошел урок для будущих родителей

Занятие школы «Родители ПРО» состоялось 15 апреля в Электростали и было посвящено первым минутам жизни ребенка и восстановлению мамы после родов. Специалисты рассказали о современных перинатальных методах и провели практикум для будущих родителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече эксперты подробно разобрали три ключевые темы. Участникам объяснили особенности ухода за новорожденным сразу после появления на свет и рассказали, с какими задачами родители сталкиваются в первые минуты жизни ребенка.

Отдельное внимание уделили методикам, которые помогают сохранить и укрепить здоровье малыша и женщины в послеродовой период. Слушателям дали практические рекомендации: как правильно брать младенца на руки, на что обращать внимание и как создать спокойную и безопасную среду без лишнего стресса.

Особый акцент специалисты сделали на важности раннего контакта «кожа к коже» и грамотной поддержке мамы в родблоке. Занятие прошло в формате диалога: будущие родители задавали вопросы и отрабатывали базовые навыки на манекенах. Проект «Родители ПРО» продолжает помогать семьям подготовиться к рождению ребенка и чувствовать себя увереннее в первые дни после родов.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.