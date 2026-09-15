В Электростали доноры сдали более 42 л крови

Донорская акция Московского областного центра крови прошла 15 сентября в Молодежном центре Электростали: 94 человека сдали более 42 л крови для пациентов медучреждений Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выездная донорская акция Московского областного центра крови состоялась 15 сентября в Молодежном центре Электростали. Кровь пришли сдать 109 человек.

После обязательного медицинского обследования к процедуре допустили 94 донора. Участники акции сдали более 42 л крови, биоматериал направят в лечебные учреждения Московской области для пациентов, которым требуется переливание.

Донорские акции в Электростали проводят регулярно. Сдать кровь могут граждане старше 18 лет при отсутствии медицинских противопоказаний.

Для участия действует предварительная запись, которая открывается за несколько дней до акции на портале «Доноры Подмосковья». Система помогает избежать очередей и ускорить процедуру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.