В Электростали 87 доноров сдали более 39 литров крови

Сдать кровь пришли 112 человек. После обязательного медицинского обследования, которое провела бригада Московского областного центра крови, к процедуре допустили 87 доноров. Всего удалось собрать более 39 литров крови.

Собранную кровь направят в лечебные учреждения Московской области для помощи пациентам, которым необходимо переливание.

Донорские акции в Электростали проходят ежемесячно. Стать донором может каждый гражданин старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

Для удобства участников действует предварительная запись: она помогает избежать очередей и сократить время прохождения процедуры. Запись открывается за несколько дней до каждой акции на официальном портале «Доноры Подмосковья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.