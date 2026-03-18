В Электростали 21 марта пройдет день диспансеризации

Единый день диспансеризации пройдет 21 марта в поликлинике Электростальской больницы на улице Пушкина, 3. Жители смогут бесплатно пройти обследования с 08:00 до 12:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программу обследований входит общий анализ крови для оценки состояния организма, проверка уровня сахара и холестерина для раннего выявления рисков диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Пациенты также смогут сделать ЭКГ и флюорографию для диагностики работы сердца и состояния легких.

По итогам исследований врач-терапевт проведет консультацию и даст рекомендации по дальнейшему обследованию, профилактике или лечению.

Записаться на диспансеризацию можно в поликлинике, на региональном портале госуслуг или по телефону 122. В день обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС Московской области и СНИЛС.

Диспансеризация позволяет своевременно выявить заболевания и принять меры для сохранения здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.