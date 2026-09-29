В Егорьевской больнице используют рентгеновскую систему «С-дуга»

Егорьевская больница использует в операционном блоке рентгеновскую систему «С-дуга», которая помогает хирургам получать изображения во время операций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Флюороскопическая рентгеновская система «С-дуга» позволяет получать изображения непосредственно во время операции. Заместитель главного врача по хирургии Борис Лебедев объяснил, что врач может менять угол и направление излучения, не перемещая пациента. Аппарат помогает в реальном времени контролировать положение инструментов и анатомических структур. У системы снижена лучевая нагрузка, а ее навигационные возможности позволяют проводить операции через минимальные разрезы.

Оборудование будут использовать в травматологии, урологии, общей хирургии, гинекологии и эндоскопии. По словам медиков, оно особенно важно при операциях на позвоночнике, лечении сложных переломов и установке имплантов.

«Появление С-дуги в операционном блоке — важное событие. Это не только повышает эффективность работы, но и напрямую влияет на клинические результаты, мы можем выполнять больше операций с максимальной точностью, не снижая стандартов безопасности. Реализация этого проекта проходит в тесном взаимодействии с министерством здравоохранения Московской области и отвечает приоритетам регионального здравоохранения — обеспечить жителям Подмосковья доступ к современным методам лечения», — прокомментировал главный врач Егорьевской больницы Дмитрий Каприн.

Оборудование закупили по поручению губернатора благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.