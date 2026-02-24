В Егорьевске внедрят новую методику имплантации

Стоматологическая поликлиника Егорьевской больницы готовится внедрить методику имплантологической реабилитации для пациентов с полным отсутствием зубов. Новая технология позволит восстановить зубной ряд и отказаться от съемных протезов. Запуск практики намечен на ближайшие месяцы.

В стоматологической поликлинике Егорьевской больницы планируют внедрить методику имплантологической реабилитации для пациентов с полной утратой зубов. Речь идет не о стандартной имплантации, а о комплексном восстановлении всего зубного ряда.

Заведующий поликлиникой, челюстно-лицевой хирург Евгений Ильичев отметил, что благодаря жесткой фиксации имплантов пациент сможет полноценно питаться уже через трое суток после операции, без ограничений в рационе. Методика позволяет отказаться от неудобных съемных протезов.

Ильичев специализируется на лечении пациентов с выраженной атрофией альвеолярных отростков, особенно верхней челюсти. В работе он применяет скуловые и назальные имплантаты и владеет всеми методиками установки имплантов, кроме базальных. Внедрение новой технологии запланировано на ближайшие месяцы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.