В Егорьевске три ФАПа примут первых пациентов

В апреле новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Лелечи муниципального округа Егорьевск примет первых пациентов. Здание построили по модульной технологии за несколько месяцев, сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты выполнили внутреннюю отделку кабинетов. Сейчас ведутся пусконаладочные работы пожарно-охранной сигнализации и системы видеонаблюдения.

Весной этого года современные ФАПы начнут прием пациентов также в деревне Поповской и Колычево. В кабинетах специалисты создают все условия для комфорта и безопасности персонала и посетителей.

«Мы используем самые качественные и современные материалы. Стены выполнены из аквапанелей. Это удобное покрытие, которое легко мыть и ремонтировать», — отметил консультант отдела сопровождения строительства и капитального ремонта «Дирекции заказчика капитального строительства» Павел Чурсин.

В фельдшерско-акушерских пунктах оборудованы кабинет фельдшера и прививочный кабинет для взрослых и детей, а также процедурная. На прилегающей территории предусмотрена парковка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.