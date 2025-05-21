В Егорьевске создают современный кардиологический центр

В Егорьевской больнице продолжается капитальный ремонт ангиографического комплекса. В тесном контакте с главным врачом Дмитрием Каприным работает администрация муниципалитета. Глава округа Дмитрий Викулов проконтролировал ход ремонта в рамках очередного здравчаса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Егорьевска.

«Этот ангиографический комплекс позволит проводить сложнейшие операции на сердце и сосудах, спасать жизни, не отправляя пациентов в другие города. Мы создаем в Егорьевске современный кардиоцентр, который станет опорой для здоровья наших граждан», — отметил глава м. о. Егорьевск Дмитрий Викулов.

Специалисты уже завершили все демонтажные работы, залили стяжку полов, усилили потолки и смонтировали межкомнатные перегородки. Готов также защитный свинцовый слой — это критически важно для безопасности процедур. Летом здесь появится новый ангиограф, который позволит проводить диагностику сосудов, вен и артерий.

Преимущества ангиографа заключаются в детальной визуализации сложных патологических образований, опухолей и окклюзий, а также в значительной экономии времени. Полную клиническую картину о состоянии сосудистого русла получают путем введения радиопрозрачного контрастного вещества в кровеносные сосуды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.