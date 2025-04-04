В Егорьевске готовят к открытию 3 новых здравпункта

В трех новых здавпунктах в селе Лелечи, и деревнях Поповская и Колычево Егорьевска ведутся последние приготовления перед сдачей зданий в эксплуатацию. Специалисты Главгосстройнадзора и Дирекции заказчика капитального строительства Московской области тщательно проверяют здания на соответствие проектной документации и оценивают качество выполненных работ, сообщает пресс-служба администрации округа.

Особое внимание уделяют исправной работе инженерных систем и технологического оборудования, соблюдению требований пожарной безопасности и доступности здравпунктов для маломобильных граждан.

В каждом пункте предусмотрены кабинет фельдшера, процедурный кабинет, материальная и санитарная комнаты, помещение для персонала, санузлы для людей с ограниченными возможностями передвижения, вестибюль и техническое помещение. Все медицинские учреждения возведены по современной модульной технологии с использованием энергоэффективных и огнестойких стройматериалов. На прилегающих территориях ведется благоустройство с организацией подъездных путей и тротуаров, уже установили и подключили освещение.

Как рассказал руководитель проекта областной дирекции заказчика капитального строительства Иван Устинов, работа шла в тесном контакте с местной администрацией, которая во всем помогала, и совместно отработали очень хорошо.

После сдачи построенных зданий в эксплуатацию и получения лицензии на медицинскую деятельность ФАПы начнут принимать посетителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.