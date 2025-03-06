В Дзержинском в честь недели здоровой беременности рассказали о консультациях психолога

В Дзержинском продолжается профилактическая неделя здоровой беременности. Ожидание и появление ребенка меняют уклад привычной жизни. Для того, чтобы справиться с тревогой и страхами, связанными с беременностью, родами и родительством; подготовиться к изменениям и избежать лишнего стресса, можно обратиться за консультацией к медицинскому психологу. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Многие женщины испытывают страх перед родами или беспокоятся о том, как они справятся с ролью матери. На приеме будут развеяны мифы, связанные с беременностью и родами, предложены практические стратегии для снижения стресса», — сказала медицинский психолог Дзержинской больницы Татьяна Маркевич.

Пообщаться со специалистом могут не только будущие мамы, но и близкие родственники. Запись на прием в кабинет медико-психологической помощи осуществляется по телефону 122, на портале «Здоровье», через чат бот «Денис» в Телеграм. Также на базе детской поликлиники, в 21 кабинете, по вторникам проводятся занятия в «Школе материнства». Начало в 16:00, предварительная запись не требуется.

Следующие темы встреч:

11 марта — особенности психоэмоционального состояния женщины в послеродовом периоде, послеродовая тревожность и депрессия, помощь маме в преодолении послеродового кризиса;

18 марта — счастливое материнство, психология внутрисемейных отношений при появлении малыша;

25 марта — беременность, знакомство с физиологическими особенностями каждого месяца, особенности психологического состояния беременной женщины, тревоги и страхи, сопровождающие беременность, и пути их преодоления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.