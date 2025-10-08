В Дубну поставили новый томограф экспертного класса

Новый лечебно-диагностический корпус возвели на территории медико-санитарной части № 9 ФМБА России в Дубне. В нем будет размещаться новейший магнитно-резонансный томограф для проведения исследований, сообщает пресс-служба администрации округа.

«По решению ФМБА России, Объединенного института ядерных исследований и администрации Дубны был построен модуль, в котором размещено это оборудование. Это томограф экспертного класса, он позволяет выполнять все виды исследований, в том числе с использованием контрастного вещества», — рассказала врио начальника ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России Оксана Лекова.

На новом оборудовании можно проводить диагностику пациентам с патологиями опорно-двигательного аппарата, сложными неврологическими заболеваниями, а также с болезнями онкологического профиля. Сам корпус уже достроен по специальным технологиям: возведена радиочастотная кабина, состоящая из медных стен, потолка и пола. Это нужно для защиты от вредного излучения.

«Специалисты нашей медико-санитарной части № 9 продолжают удерживать позиции одного из самых передовых учреждений северного Подмосковья. Здесь функционирует сосудистый центр, в котором спасают пациентов от инфаркта и инсульта, открыты передовые отделения реабилитации. Мы не сбавляем обороты: помимо высококлассного ангиографа, аппаратов КТ и рентгена, здесь появится и передовой аппарат МРТ», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Сейчас проходят пусконаладочные работы в новом корпусе. Ожидается, что он начнет работу в ноябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.