В Дубненской больнице начал работу новый компьютерный томограф

В Дубненской больнице начал работу новый высокотехнологичный компьютерный томограф на 160 срезов. Оборудование установили в отделении лучевой диагностики вместо старого аппарата, который выработал свой ресурс. Новый томограф отличается высокой производительностью и позволяет быстро получать результаты исследований.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что оснащение медучреждений современным оборудованием остается приоритетом. На закупку томографа направили более 98 млн рублей. Аппарат стал первым новым КТ, установленным в Подмосковье в этом году.

С помощью томографа врачи проводят диагностику широкого спектра заболеваний внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и головного мозга, включая исследования с внутривенным контрастированием. Высокое качество снимков позволяет выявлять даже незначительные патологические изменения.

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов сообщил, что аппарат работает круглосуточно, а в смену планируется проводить более 80 исследований. Оборудование закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева и в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Диагностика проводится бесплатно по полису ОМС по направлению врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.