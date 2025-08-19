В Дубне заработал центр флебологии

На базе сосудистого центра ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России в Дубне начал работу центр флебологии. В нем проходят лечение пациенты с заболеваниями вен, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центр флебологии был создан по запросам жителей. Также недавний день города, где флебологи и сосудистые хирурги медико-санитарной части № 9 проводили консультации, показал, что в Дубне достаточно большое количество пациентов с патологиями вен. В Центре флебологии им будут предложены современные методы диагностики, такие как ультразвуковые допплерография и флебография и КТ с контрастом. Пациентам назначают различные методы лечения, в том числе хирургические: эндовазальную лазерную коагуляцию (ЭВЛК) и радиочастотную абляцию.

«Попасть на лечение в центр можно через консультацию сердечно-сосудистого хирурга. Он консультирует пациента, назначает и иногда сам производит необходимые обследования. Далее определяется дата госпитализации и операции. Также можно проконсультироваться в поликлинике, в первичном звене, и записаться на госпитализацию», — добавил руководитель сосудистого центра на базе ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России Виталий Андреев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.