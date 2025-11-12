В Дубне выполнено уже около ста лазерных операций на венах по полису ОМС
Фото - © Администрация г.о. Дубна
В стационаре городской больницы в Дубне проводят лечение варикоза вен нижних конечностей с помощью лазера. В частности эндовенозную лазерную облитерацию: малоинвазивное вмешательство, которое делают через прокол, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
«Плюс большой в раннем восстановлении: то есть пациент после операции сразу встает и идет заниматься своими делами. Госпитализация на круглосуточный стационар не требуется, анестезия тоже местная. Поэтому минимальный срок восстановления и минимальный болевой синдром», — пояснил врач-хирург Дубненской больницы Баатр Очиров.
В ходе операции через прокол в поврежденную вену вводится световод: через него энергия проходит на вену и «склеивает» ее. Операция проходит под контролем УЗИ. Пациент все это время находится в сознании. Преимущество метода не только в быстром восстановлении, но и в том, что следы вмешательства незаметны. Попасть на эндовенозную лазерную облитерацию можно после амбулаторного приема.
Для того, чтобы попасть на прием, нужно обратиться к участковому терапевту. С начала уже выполнено около ста операций — они прошли на отлично, пациенты восстановились и довольны результатом.
Все консультации и операции проводят по полису ОМС.
«Для нас важно здоровье жителей, поэтому делаем все, чтобы медицина стала еще доступнее — приобретаем высокотехнологичное оборудование, реализуем новые масштабные проекты. Во многом это удается благодаря поддержке команды нашего Губернатора», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.