В Дубне выполнено уже около ста лазерных операций на венах по полису ОМС

В стационаре городской больницы в Дубне проводят лечение варикоза вен нижних конечностей с помощью лазера. В частности эндовенозную лазерную облитерацию: малоинвазивное вмешательство, которое делают через прокол, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Плюс большой в раннем восстановлении: то есть пациент после операции сразу встает и идет заниматься своими делами. Госпитализация на круглосуточный стационар не требуется, анестезия тоже местная. Поэтому минимальный срок восстановления и минимальный болевой синдром», — пояснил врач-хирург Дубненской больницы Баатр Очиров.

В ходе операции через прокол в поврежденную вену вводится световод: через него энергия проходит на вену и «склеивает» ее. Операция проходит под контролем УЗИ. Пациент все это время находится в сознании. Преимущество метода не только в быстром восстановлении, но и в том, что следы вмешательства незаметны. Попасть на эндовенозную лазерную облитерацию можно после амбулаторного приема.

Для того, чтобы попасть на прием, нужно обратиться к участковому терапевту. С начала уже выполнено около ста операций — они прошли на отлично, пациенты восстановились и довольны результатом.

Все консультации и операции проводят по полису ОМС.

«Для нас важно здоровье жителей, поэтому делаем все, чтобы медицина стала еще доступнее — приобретаем высокотехнологичное оборудование, реализуем новые масштабные проекты. Во многом это удается благодаря поддержке команды нашего Губернатора», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.